肯尼亚学校已完成演练，为周一开始的全国六年级和九年级学生评估做准备。教育部门和安全机构加强了措施，以防止测试期间出现违规并保障儿童安全，Nation Kenya报道。

六年级学生将参加肯尼亚小学教育评估（KPSEA），九年级学生将参加肯尼亚初中教育评估（KJSEA）。演练期间，参与者获说明评估程序，测试场所及将监督测试的工作人员也完成准备。

安全措施

瓦辛吉舒县专员埃迪森·尼亚莱表示，县安全团队已采取强化措施，确保在安全环境中进行评估。他还警告无关人员不要靠近测试中心。县教育主管大卫·科奇表示，所有登记考生均参加了周五的演练。

在图尔卡纳，当局尤其关注存在匪徒袭击威胁地区的学校。县教育主管亨利·卢班加表示，如有必要，将把来自不安全地区的学生送往受保护的评估中心。为此，交通工具和人员已被动员起来，装有测试材料的集装箱也已分发至全县各地，以避免延误。

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在纳库鲁，480个中心的负责人被提醒，必须确保评估诚信并防止违规。县专员洛伊福德·基巴拉表示，每个中心将至少有两名武装人员值守。

寻找学生

在阿鲁分县的Korinyang Mixed Boarding and Junior Secondary School，校方与当地官员正在寻找因在卡洛姆瓦埃及边境附近其他地点采金而缺课的学生。校长马加穆德·阿卜杜拉希表示，这项活动影响了所有年级的学生人数，其中高年级受影响最大。

在穆兰加，安全和情报委员会指示外勤人员编制缺席考生名单，并报告可能妨碍评估的紧急情况。该县在567个中心为KJSEA登记了25,334名学生，并在618个中心为KPSEA登记了24,093名学生。在梅鲁，KPSEA登记了37,301名考生，KJSEA登记了35,670名考生。

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