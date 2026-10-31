肯尼亚基安布县暂停开发伦达地区的一块土地，戴维·奥沃尔领导的 Repentance and Holiness 事工计划在此建造一座九层教堂。县行政委员会土地事务成员萨洛梅·瓦伊奈纳暂停了该地块的一切开发活动，直至该事工与当地居民达成一致，Nation Kenya报道。

居民的反对意见

13家当地机构和协会代表夸赫里路100多名居民，就该项目提交了联合正式反对意见。他们认为，这座高层建筑可能加剧交通压力、内涝风险、噪声污染和安全问题。

居民还表示，这座九层建筑将侵犯邻居的隐私，后者的大多数住宅不超过三层，并且可能遮挡附近住宅的阳光。他们指出，夸赫里路宽约九米，在他们看来无法应对前往教堂的访客流量。

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土地用途之争

该事工购买了一块面积为三英亩的地块，此前该地块属于一家咖啡种植园的业主。今年3月，该事工申请将土地用途从农业用地变更为宗教机构用地——包括教堂、办公室和宾客住宿设施。

该事工聘请的咨询公司 Urban Lines Consultants Ltd 向当局表示，根据2020—2030年基安布次县战略发展规划，该地块位于混合开发区。然而，该项目的反对者坚持认为，该区域被划定为低密度住宅开发用地，建设独立住宅。

居民还在反对意见中指出，提交的图纸没有包含可接受的雨水排放方案。他们认为，施工可能加剧该地区此前已发生过的内涝。他们还要求评估污水处理系统，因为他们声称该地块未接入公共污水管网。

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