在肯尼亚，南图尔卡纳和阿鲁两个次县的居民周五封锁了连接该国与南苏丹的基塔莱—洛德瓦尔公路数小时。抗议者要求加强安全保障，称可能存在警方暴力执法，并称特别行动组（SOG）人员开展的缴械行动具有选择性。据Nation Kenya报道。

示威参与者在凯努克、卡孔古、卡普蒂尔路口附近、卡伦门戈罗克和凯库纽克设置了由石块、树枝和燃烧的轮胎构成的路障。他们指责安全人员按其说法将重点放在平民身上，而非追捕武装团伙、追回被盗牲畜或保护社区免受袭击。

抗议者的诉求

图尔卡纳郡长杰里迈亚·洛莫鲁凯、南图尔卡纳议员阿里科·纳莫伊特以及图尔卡纳代表塞西莉亚·恩吉蒂特加入了示威者。他们要求立即调离SOG人员，并改变部署在该地区的跨部门安全小组的组成。

据该媒体报道，在纳莫伊特和当地领导人加入抗议者后，凯努克的执法人员使用催泪瓦斯和实弹驱散抗议者。该地区有一个跨部门安全小组在行动，其中包括肯尼亚国防军、警察特别单位、反牲畜盗窃单位、快速反应部队和肯尼亚野生动物管理局。

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关于安全人员行动的说法

民间社会组织代表也支持抗议活动。Civil Society Network Turkana主席埃利乌德·埃梅里表示，他目睹了一名Probox汽车司机和四名摩托车手疑似遭到殴打。根据他的说法，该组织已向法院提交请愿书，要求解释阿鲁次县安全局势恶化的原因。

洛莫鲁凯郡长称，缴械行动使居民容易遭受袭击。他还表示，SOG人员更专注于要求上交非法武器，而不是搜寻牲畜劫掠者。纳莫伊特呼吁调离阿鲁的高级警察官员，包括警察副指挥官唐纳德·赛勒，并将安全行动扩大至卡洛姆瓦埃。

由于道路被封锁，司机和乘客大部分时间都被困在车流中。向内罗毕运输山羊的肯尼迪·科奇表示，他在9:00被拦下，直到18:00郡长与安全部门代表会面后才能继续行程。Lodwar Prestige班车司机吉迪恩·门乔指出，凯库纽克和卡伦门戈罗克之间的乘客难以获得食物和饮用水。

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