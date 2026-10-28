肯尼亚遇害女学生手机在教会奉献袋中被发现——Nation Kenya

在肯尼亚基贝拉高等法院的听证会上，牧师汉娜·费思·穆卡米表示，肯尼亚多媒体大学学生西尔维娅·凯蒙托·艾耶的手机是在教会奉献袋中发现的。据Nation Kenya报道，这部Oppo设备于2025年4月2日在清点奉献时被发现。

同时担任Jesus Is Alive Ministries教会行政人员的穆卡米向法庭表示，这部手机被存放在安全地点，直到警方开始寻找它。在交叉盘问中，她确认法庭上出示的手机就是在奉献物中发现的同一部设备。

案件指控

该学生的前男友埃里克·穆廷达·菲利普被控于2025年3月30日在大学内杀害艾耶，并将她的尸体抛入一栋大学建筑楼顶的蓄水池中。被告否认有罪。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该大学安全部门负责人赛拉斯·奥蒂耶诺表示，在接到学生失踪报告后，校方工作人员与警方搜查了校园。随后，一名保安建议检查楼顶的蓄水池。证人称，其中一个蓄水池有被动过手脚的迹象，盖子上放着一块石头。学生的遗体在里面被发现。

关于关系的证词

艾耶的朋友兼同学内乌努娜·穆尼拉·纳马西表示，死者与被告的关系已经变得有毒。据她所说，这名学生曾谈到男友对她的不当对待，并考虑搬到大学外的宿舍，以避免与他见面。另一名曾与她同住的室友梅根·纳塞里安·基哈拉也向法庭表示，艾耶将这段关系形容为糟糕。案件听证仍在继续。

关注我们在