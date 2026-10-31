在肯尼亚，政府与公立大学员工工会达成了一项200亿先令的协议，旨在结束已持续数周的教师罢工。该协议涵盖2025年至2029年的集体协议，并规定提高基本工资和调整多项津贴。

据Nation Kenya报道，教师将获得每月最低1.8万先令的交通津贴。高等教育事务国务秘书比阿特丽斯·因扬加拉表示，该协议使教学、学习、科研工作及其他学术项目得以立即恢复。

协议资金安排

大学学术人员工会秘书长康斯坦丁·瓦松加表示，200亿先令将分三期拨付：2026/27和2027/28财政年度各67亿先令，2028/29财政年度66亿先令。他表示，自2025年7月起，基本月薪将在四年内每年增长3.5%，而自动年度加薪将为5%。

双方还同意对大多数公立大学学术人员的交通、休假、差旅和行李津贴进行统一并提高。2025年7月1日至2026年6月30日期间的工资和津贴欠款将分三期支付。

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新的薪资范围

到2028—2029年，graduate assistants类别员工的基本月薪将从63,647—97,988先令提高至73,038—124,929先令。助理讲师和导师的薪资将从目前的107,872—166,072先令提高至123,788—211,725先令。

讲师和研究人员的基本工资范围将从121,928—187,710先令提高至139,917—239,312先令。高级讲师的工资预计将提高至177,568—303,707先令，副教授提高至221,684—379,160先令，教授提高至257,772—419,888先令。

UASU和KUSU工会签署了复工方案。瓦松加还表示，在罢工期间针对员工启动的纪律处分将被撤销，参与抗议不应影响固定期限合同的续签。

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