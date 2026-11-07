肯尼亚初中阶段学校的教师表示，在从小学调任后，他们没有明确的职业晋升前景。一些教育工作者称，该制度未考虑他们此前获得的晋升和管理经验。据Nation Kenya报道。

为解决师资短缺问题，在推行以能力为基础的教育体系后，教师于2023年和2024年被调往初中阶段学校。调任期间，教育工作者被归入C2职级。对于那些已在面试后获得该职级或曾担任高级教师职责的人而言，这并不意味着新的晋升。

职业晋升受限

根据现行结构，初中阶段学校教师工作满三年后可晋升至C3职级。下一职级C4与行政职位挂钩，包括小学副校长或高中高级教师。初中阶段学校没有对应职位，因此教育工作者不清楚在C3之后如何晋升。

来自锡卡的教师莫妮卡·基马尼表示，肯尼亚教师服务委员会没有考虑在调任前已获晋升的人员。被派往基安布县的教师普罗塔斯·卡纳卡也表示，他在私营部门管理学校的经验在调任时未被考虑。

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另一名来自内罗毕、名为卡兰贾的教师表示，初中阶段学校没有明确的行政架构。据他所说，教师向在学校小学部工作的高级教师和副校长汇报，而他们的问题会转交给学校负责人。

工会代表权争议

这一情况发生在肯尼亚中学后教育教师联盟Kuppet与肯尼亚全国教师联盟Knut围绕教育工作者代表权的争议背景下。Kuppet秘书长阿凯洛·米索里表示，调往初中阶段学校实际上将教师归入中学后教育部门。

与此同时，一些教师表示，他们没有要求从Knut转入Kuppet，却在工资单上看到向Kuppet缴纳的工会会费。Knut秘书长柯林斯·奥尤驳斥了其工会阻碍成员选择的指控。他还称，在这些教师表达希望留在该组织后，法院裁定将9,830名被调任教师转回Knut。

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