肯尼亚国家警察服务委员会（NPSC）拒绝了将高级警察总监助理吉迪恩·尼亚莱·蒙加的合同延长一年的请求。他领导位于涅里县基甘焦的国家警察服务学院，并于2026年8月年满60岁——这是公务员法定退休年龄。据Nation Kenya报道。

8月10日，警察总监道格拉斯·坎贾请求NPSC主席阿马尼·尤达·科莫拉将蒙加的合同延长一年。坎贾解释称，此举是为了确保学院领导工作的连续性；该学院培训新招募人员，以及内罗毕都市区一个新警察单位的工作人员。

被拒绝的请求

蒙加原定于8月11日离职。8月31日，坎贾告知副警察总监埃利乌德·拉加特，延长合同的请求未获批准，并要求安排支付蒙加在达到退休年龄后工作天数的报酬。

据该媒体报道，蒙加在2025年8月还曾请求将其退休年龄提高至64岁，但NPSC同样未支持该请求。这名官员确认自己仍在任，但拒绝详细评论合同情况，称其为个人事务。

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人事权限之争

8月18日，NPSC决定成立一个由委员会和国家警察服务机构代表组成的联合技术小组。该小组负责评估这一请求的情况并提出建议。

该小组指出，高等法院此前已将警察部门的人事职能移交给警察总监办公室，而上诉法院在审理上诉期间未暂停该裁决的效力。基于此，小组得出结论，委员会无权雇用、再次任命或延长警察人员的合同。

与此同时，技术小组指出，学院领导层交接规划存在缺口，并建议让蒙加留任至毕业典礼。10月16日，上诉法院支持了将警察人事权限集中于警察总监办公室的决定。

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