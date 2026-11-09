肯尼亚查获454公斤疑似毒品——Nation Kenya

肯尼亚执法人员在夸莱县姆桑布韦尼次县开展行动时，查获了454公斤被认为是毒品的物质。据Nation Kenya报道，这批物品的价值估计为36亿肯尼亚先令。

三人被拘留

肯尼亚刑事调查局局长穆罕默德·阿明表示，在一次跨部门行动中，三人被拘留——两名坦桑尼亚公民和一名乌干达女公民。他们目前被羁押，等待出庭受审。

据该媒体消息人士称，被查获的物质初步被认为是甲基苯丙胺。其成分仍有待政府化学师检验。

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有坦桑尼亚参与的行动

行动始于11月5日，当时一名嫌疑人在坦桑尼亚被拘留。根据肯尼亚刑事调查局的数据，坦桑尼亚执法人员截获了他及另一批货物——259公斤可能是甲基苯丙胺和可卡因的物质。随后，该男子在隆加隆加—霍罗霍罗边境口岸被移交给肯尼亚警官。

调查人员表示，被拘留者带领他们找到位于希拉齐村的一名疑似同伙。进一步讯问和搜查将执法人员带到基农多地区的甘贾-拉辛巴村，他们在那里发现了454公斤疑似毒品，并拘留了另一人。行动中还查获两辆汽车和一辆摩托车。调查仍在进行中。

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