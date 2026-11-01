肯尼亚要求修改七项教育法案——Nation Kenya

肯尼亚教育工会、私立学校代表和家长组织呼吁修改旨在改革教育体系的七项法案。据Nation Kenya报道，这些文件正在国家议会教育委员会参与下进行公众咨询。

这些倡议涵盖学校治理、教师培训、国家评估、教育资格登记，以及大学和技术与职业教育机构学生的资助与分配。其中包括关于基础教育、高等教育学生资助与分配、肯尼亚课程开发研究所、国家教育评估委员会和教师服务委员会的法案。

围绕学生资助的争议

大学学术人员联盟UASU表示，学生资助与分配法案过度聚焦学生资助，未能充分考虑大学自身的需求。该组织呼吁对改革的财务和制度影响进行全面评估，包括核算学生资助成本以及公立大学当前的需求。

该文件规定成立高等教育资助局TEFA，该机构将合并高等教育贷款委员会、大学基金和技术与职业教育资助委员会的职能。UASU还建议在TEFA和肯尼亚大学与学院中央分配服务机构KUCCPS的理事会中为工会代表保留席位。

UASU和后中等教育教师联盟KUPPET批评了一项规定：毕业生必须在完成学业后一年内开始偿还教育贷款。他们建议将还款开始时间与就业或拥有稳定收入挂钩，并为失业和就业不足的毕业生设置宽限期。

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教师和私立学校的建议

技术与职业教育培训师联盟KUTVET表示，资助应考虑不同专业培训的实际成本。该联盟认为，培训焊工、汽车工程师、机电一体化专家或电气安装专家，需要在设备、耗材、防护用品、实践培训和更新陈旧设备方面投入资金。

肯尼亚全国教师联盟KNUT反对教师服务委员会法案中的一项条款，该条款禁止教师在委员会任职期间从事其他有偿活动。该工会认为，委员会不应监管教育工作者在规定工作时间以外的活动。

肯尼亚私立学校协会要求明确允许注册独立的初中，而不只是注册与小学合并的机构。该协会还要求私立学校学生能够根据自身情况而非学校性质获得政府奖学金和援助。全国家长协会呼吁加强立法机制，确保家长在与教育部、议会、地方政府和学校的协商中获得代表权。

预计教师服务委员会和州长委员会将提交最终建议。讨论结束后，议会委员会将向国家议会提交报告。

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