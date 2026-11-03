肯尼亚媒体委员会（MCK）表示，在2027年大选前，侵犯新闻自由的事件数量正在增加。2026年7月至9月，该组织记录了47起针对记者的侵犯事件，包括袭击、威胁、拘留、恐吓和骚扰，Nation Kenya报道。

在2025年同期，MCK记录了17起此类事件，2024年则为24起。在47起侵犯事件中，34起为袭击，5起为威胁，2起为拘留，另有2起为恐吓。绑架、骚扰和监视各有1起。

内罗毕的案件最多

内罗毕登记的侵犯事件最多，达13起。霍马湾记录8起，梅鲁7起，邦戈马6起，尼安达鲁阿4起。受害者包括36名男性和9名女性；另有两起案件未单独说明记者的性别。

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MCK新闻自由与倡导事务经理丽贝卡·穆蒂索指出，记者遭遇袭击后，往往无法从警方获得警务日志记录编号，也无法在医院获得P3医疗表格。她表示，证据不足使调查人员和检察官的工作更加困难，而受害者也并非总是愿意诉诸法院，因为他们担心雇主干预以及广告收入损失。

补选期间发生袭击

2026年7月16日，在尼安达鲁阿县奥尔卡卢选区报道议会补选的记者遭到持械蒙面男子殴打和抢劫。据该媒体报道，袭击者驾驶SUV，并身着便装。

肯尼亚国家人权委员会助理主任卢卡斯·基曼蒂质疑警方在此类事件中到场的有效性。保护记者委员会非洲项目协调员穆托基·穆莫也警告称，在选举期间，东非记者的安全形势正变得越来越危险。

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