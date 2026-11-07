在肯尼亚内罗毕，警方逮捕了卡里奥班吉鲨鱼队球员帕蒂拉·奥莫托和埃拉斯图斯·切萨拉，案件涉及他们在争夺该国顶级联赛参赛资格的附加赛中袭击裁判约翰·苏尔韦。据Nation Kenya报道，10月6日乌林兹体育综合体发生事件后，国家公诉署署长伦森·英贡加决定追究两名球员的责任。

附加赛期间的事件

卡里奥班吉鲨鱼队与蒙巴萨联队之间的次回合比赛原本将决定哪支球队参加肯尼亚足球联合会超级联赛，哪支球队降入国家超级联赛。赛前，蒙巴萨联队凭借主场胜利以2:1领先。

下半场末段，苏尔韦在禁区内发生犯规后判给蒙巴萨联队点球。当时鲨鱼队以2:1领先，两回合总比分为3:3。据该媒体称，事件视频显示，一些球员粗暴对待裁判。

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随后，球迷越过围栏，向苏尔韦靠近。裁判在肯尼亚国防军人员和场地工作人员的帮助下试图离场时遭到袭击。比赛因暴力事件被中止。

指控与足球处罚

奥莫托和切萨拉将被指控袭击和制造骚乱。警方发言人穆奇里·尼亚加表示，调查得出结论，这场冲突已超出体育事件的范围。据他所说，执法人员发现了犯罪行为的迹象，包括殴打裁判和袭击球迷。

肯尼亚足球联合会联赛与竞赛委员会判定卡里奥班吉鲨鱼队以0:2技术性告负。蒙巴萨联队升入超级联赛，鲨鱼队则降入国家超级联赛。委员会还将比赛期间所有暴力和不当行为案件移交联合会纪律委员会审议，并可能予以处罚。

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