肯尼亚国家运输与安全局（NTSA）呼吁将道路安全危机赋予国家灾难地位。正如Nation Kenya报道，NTSA道路安全主管安德鲁·基普拉加特认为，这将能够从国库获得紧急资金，并协调不同政府机构的行动。

这一呼吁是在一系列致命事故发生后提出的。据该媒体报道，在坎加地区的内罗毕—蒙巴萨公路交通事故中，24人死亡；在萨拉马附近的一起多车事故中，另有17人死亡。在纳库鲁—埃尔多雷特公路的科里奥马特地区，三辆车相撞造成6人死亡。

超过270处危险路段

NTSA已在全国正式确定超过270处事故高发路段。其中199处位于蒙巴萨—马拉巴北部走廊沿线，该走廊连接东非主要海港与乌干达边境。这些路段是在2017年由道路部门、警方和民间社会组织参与的跨机构检查中绘制地图确定的。

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该管理局估计，肯尼亚每年发生约2万起道路交通事故，造成超过5,000人死亡。肯尼亚国家统计局的数据显示，2025年登记的道路死亡人数为5,009人，而2024年为4,748人。截至10月4日，NTSA记录了3,995名死者，其中包括1,490名行人、1,061名摩托车手、662名乘客和352名驾驶员。

基础设施问题

对危险路段的审查发现，道路标线和交通标志磨损或缺失，缺少限速标志、安全过街设施以及非机动车交通车道。专家还发现了视距受限的危险弯道、存在问题的交叉路口以及缺乏足够的防撞护栏。

基普拉加特称，对向车流的物理隔离是主要解决方案之一。其他建议包括改造危险弯道、安装钢制和混凝土隔离栏、建设人行天桥和多层立交，以及建立统一的道路交通事故实时数据系统。政府已在萨尔加—萨昌万路段安装分隔护栏，并正在开展部分道路拓宽工程，但许多已确定的危险区域至今仍未升级改造。

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