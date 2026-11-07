肯尼亚拟在蒙巴萨建设可 обслуживать 长达285米船舶的船坞——The Rio Times

肯尼亚国有公司 Kenya Shipyards 提议在肯尼亚蒙巴萨港建设一座干船坞，用于维修船长185米至285米的船舶。该公司估计，该设施每年可承接多达32份维修合同，The Rio Times报道。

11月6日，在肯尼亚国民议会国防、情报和国际关系委员会成员访问位于基苏木的 Kenya Shipyards 船厂期间，该计划被提交给该委员会。基苏木是维多利亚湖畔的一座港口城市。该公司表示，在印度洋运营的船舶在该地区获得适当维修设施的机会有限。

用于维修大型船舶的船坞

拟建设施将是一座干船坞——位于水边的水池，可进行密封和排水，以便维修团队在船舶脱离水面后对其船体进行作业。该船坞项目计划为船长185米至285米的船舶提供服务。

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Kenya Shipyards 估计，其现有能力可同时 обслуживать 五艘船舶。如果该船坞建成，将可扩大印度洋航运的维修能力。项目成本、资金来源、建设时间表以及港口内的确切位置尚未公布。

Kenya Shipyards现有能力

Kenya Shipyards 成立于2020年。该公司运营蒙巴萨蒙通格海军基地内的一家船厂，该船厂于2021年12月启用。那里设有一座滑道——用于将船舶从水中吊起的倾斜结构——可接纳排水量最高4,000吨的船舶。

Kenya Shipyards 还为维多利亚湖建造了长100米的 MV Uhuru II 船舶。其造价为24亿肯尼亚先令，约合1,850万美元。访问期间，议员们还询问了该公司对政府资金的依赖程度。

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