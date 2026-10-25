在肯尼亚内罗毕，代表基图伊郡伊坎加/基亚图内地区的郡议会议员赛勒斯·基萨维·穆修基被拘留。他因手机盗窃案被拘留。警方表示，监控录像帮助确认穆修基涉及2026年8月和9月发生的三起已登记盗窃事件，Nation Kenya报道。

据该媒体报道，调查人员称，被盗手机随后被作为新设备出售给不知情的买家，其中包括埃塞俄比亚的买家。一名因调查仍在进行而要求匿名的高级警官表示，穆修基涉嫌参与一个网络；警方认为，该网络将被盗物品从内罗毕转运至埃塞俄比亚。这名官员没有提供细节。

在他被拘留后，还发现其在2024年一宗刑事案件中有一份尚未执行的逮捕令。据Nation Kenya报道，穆修基在获准保释后未出庭，因此被通缉。他在马卡达拉法院面临盗窃指控。

警方聚焦销赃网络

国家警察局发言人穆奇里·尼亚加表示，执法部门日益不仅关注街头犯罪的实施者，也关注资金提供者和销赃网络。他举例称，一名男子在内罗毕被拘留，其携带两袋手机；警方称这些手机原本运往乌干达。

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尼亚加称，乌干达和刚果民主共和国存在被盗手机的市场。他指出，盗窃实施者可能获得资金支持、被指定活动区域并得到销售渠道。

团伙活动的规模

10月初，肯尼亚内政和国家行政部首席秘书雷蒙德·奥莫洛表示，政府已在该国识别出109个有组织犯罪团伙和组织，而2016年被宣布为非法的此类团伙和组织为89个。2026年1月1日至8月31日，警方拘留并移送法院1827名涉嫌参与与流氓行为及有组织犯罪活动相关案件的嫌疑人。当局报告了729项有罪判决，另有716起案件正在法院审理。

国家犯罪研究中心2025年的报告记录了肯尼亚11个郡的309个帮派。发现团伙最多的是蒙巴萨，为73个；其次是内罗毕，为56个；基利菲为47个。国家凝聚与融合委员会的另一份报告警告称，在选举周期期间，暴力和犯罪可能加剧，这类团体可能在2027年大选前被用于恐吓政治对手。

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