10月24日，肯尼亚埃尔多雷特市拘留了警察督察肯尼思·基普肯博伊·桑。他此前因内罗毕律师基亚洛·姆博布和临床心理学家维多利亚·穆蒂索遇害案而躲避调查。正如Nation Kenya报道，此次行动由肯尼亚刑事调查局侦探根据行动情报开展。

在埃尔多雷特被拘留

据刑事调查局称，执法人员在乌阿辛吉舒县埃尔多雷特市中心的Uganda Road截获桑。当时他正驾驶一辆银色丰田Fielder。调查人员表示，这名警官据称试图出售该车辆，以获取日常开支所需的钱。

被拘留后，桑被带往埃尔多雷特警察局办理手续。侦探人员继续核查两起谋杀案的情况以及其他人员可能涉案的情形。调查人员此前曾将这名督察与涉嫌协调袭击联系起来，但对他的拘留并不意味着罪责已经确定。

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内罗毕的两起谋杀案

律师、大学讲师、前政党争端法庭主席基亚洛·姆博布于2025年9月9日在内罗毕沿Magadi Road驾车回家时遭枪杀。根据调查人员的说法，袭击由一名骑摩托车的武装男子实施。

2026年9月，警方拘留了警员朱利叶斯·基普科奇·切鲁约特，此人涉嫌直接杀害姆博布。调查人员还称，弹道分析将发给该警官的一支Ceska手枪与这起袭击联系起来。肯尼亚检方已批准对姆博布案中的五名嫌疑人提出谋杀指控。

临床心理学家兼心理健康研究人员维多利亚·穆蒂索于2026年7月29日在内罗毕Upper Hill地区坐在车内时遭枪杀。警方正在考虑两起谋杀案与穆蒂索的丈夫、大卫·穆西伊米·恩德泰教授同其前妻罗斯·姆比特·穆尔瓦之间长期财产纠纷可能存在的联系。这一说法须由调查人员在法庭上以证据证明，所有嫌疑人在法院认定其有罪前均被视为无罪。

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