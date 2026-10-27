在肯尼亚马库埃尼县坎加附近的蒙巴萨—内罗毕公路上，一辆教会巴士与一辆卡车相撞。24人死亡，另有数十人受伤。据Nation Kenya报道，这辆巴士在卡卡梅加县马拉库西村参加以赛亚·基加内主教的葬礼后正返回蒙巴萨。

事故经过

肯尼亚国家运输与安全局表示，巴士司机在试图超越一列车辆时失去了对车辆的控制。事故的具体情况仍在调查中。

在事故中头部和胸部受伤的旅游运营商迈克尔·莫萨拉认为，如果司机在葬礼后得到休息，这场悲剧本可避免。他表示，乘客最初商定次日早晨前往蒙巴萨，但一群牧师改变了计划，坚持立即返回，以便赶上周日礼拜。

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遇难者中有牧师

蒙巴萨牧师联盟秘书长以利亚·韦尼表示，遇难者中有来自不同福音派教会的四名牧师。亲属在姆蒂托安代次郡转诊医院辨认了遇难者遗体。应家属要求，遗体将在尸检后被运往蒙巴萨。

马库埃尼县当局免除了医院账单、太平间费用和死后尸检费用。副州长露西·穆利利呼吁中央政府升级马金杜的创伤中心，州长穆图拉·基隆佐二世则主张扩建蒙巴萨—内罗毕公路。

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