肯尼亚警方找到了53岁的莉莉·切罗诺·基穆泰的手机。她于9月9日在跨恩佐亚县卡普拉迈的家中失踪。执法人员还拘留了两名嫌疑人，警方称他们正在协助调查。Nation Kenya援引该县警察指挥官里科·恩加雷的话报道称。

手机和两名被拘留者

恩加雷表示，调查人员持有切罗诺的手机，并正追查线索以确定她的下落。他们还在寻找其丈夫迈克尔·基穆泰丢失的枪支。迈克尔现年57岁，曾在已故总统丹尼尔·阿拉普·莫伊执政期间担任总统护卫官员。

基穆泰说，他从内罗毕回到家中，当时他曾前往那里接受体检，发现房屋被锁着。据他所说，家人不得不强行进入屋内。妻子不在家，而她的个人物品，包括身份证件、银行卡和文件，都留在其中一个房间里。初步调查中，调查人员没有发现明显的打斗或强行闯入痕迹。

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宣布悬赏

失踪女子的丈夫宣布，向警方提供可靠信息、帮助确定切罗诺下落并找到失踪枪支者，可获得20万肯尼亚先令的悬赏。他说，9月9日约19时30分，他收到妻子发来的信息，称她打算次日前往蒙巴萨。此后，她的手机关机并一直无法接通。

一名农场女工表示，次日早晨切罗诺没有像往常一样到农场来。家人在农场范围内寻找这名女子，并联系了亲属，但没有结果。该案于9月16日在卡奇博拉警察局登记为人员失踪和枪支失踪案件。

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