在澳大利亚北部的凯瑟琳镇，当地法院区域可能因发生多起蓄意破坏事件而设置周边围栏。与此同时，凯瑟琳妇女信息与法律服务机构（KWILS）警告称，如在法院区域内发生冲突，这种设施可能会限制家庭暴力受害者脱离危险处境的出口路线。

据澳大利亚广播公司新闻报道，北领地地方法院首席书记官莎拉·甘农在致法院使用者的信中，以一系列事件说明修建围栏的必要性，其中包括非工作时间窗户和门遭到损坏。她表示，计划安装一种类似泳池周边围栏的简易环形围栏，不设尖刺或其他显眼的安保设施。

对安全的担忧

围栏大门将在法院工作时间保持开放，以便访客自由进出。然而，KWILS倡导事务负责人布里安娜·贝尔认为，即使大门开放，也会形成瓶颈，并减少可能的逃离路线。

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她指出，访客只有在进入建筑物本身时才会接受金属探测器检查。因此，她表示，携带刀具的人可能在未被察觉的情况下进入围栏内区域。贝尔还质疑，没有尖刺的围栏是否能够防止夜间财产遭到破坏。

设计工作仍在进行

北领地总检察长部门表示，该围栏旨在应对持续发生的蓄意破坏和财产损坏。该部门补充说，详细设计工作仍在进行中，期间正考虑有关出入、通行和安全的反馈意见。

该工程由北领地地方法院管理部门发起，将由法院现有预算提供资金。该计划还 предусматривает移除建筑物前的一棵大型雨树，据报道，这棵树曾掉落大型树枝。KWILS批评这些工程的优先级，呼吁转而投资建设替代性入口和出口。建筑公司Susan Dugdale and Associates于2024年12月向北领地政府提交了一项法院大规模改造计划，旨在使其对家庭暴力受害者更加安全和友好。

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