在巴勒斯坦加沙地带南部的汗尤尼斯，9个月大的基南·艾哈迈德·拉基克在其流离失所的家人居住的帐篷中因失温死亡。孩子的父亲以及一名在匿名条件下向法新社讲话的医生报告了这名儿童的死亡。

男孩的父亲艾哈迈德·拉基克告诉法新社，夜间气温下降，早晨他发现儿子的皮肤已经发青。该男子将孩子送往纳赛尔医院，但男孩当时已经死亡。加沙民防部门发言人马哈茂德·巴萨尔也证实，这名婴儿在遭受严寒后死亡，半岛电视台报道。

呼吁放行人道主义物资

这名儿童的死亡发生之际，由英国、卡塔尔和约旦领导的一个由50多个国家和组织组成的联盟呼吁确保关键物资立即进入加沙。其中尤其包括避难物资、燃料、水、卫生用品和医疗保健物资。

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该联盟在声明中强调，许多加沙居民没有适当的住所，面临失温、呼吸道感染、水传播疾病及其他可预防疾病的风险。以色列代理总理本雅明·内塔尼亚胡回应批评时表示，以色列已允许向加沙运送9.1万顶帐篷，并将民众遭受苦难的责任归咎于哈马斯。

暴雨和降温的后果

除严寒外，本周加沙在强降雨后发生内涝，影响了数万人的帐篷。洪水发生的次日，5人死亡，其中包括3名儿童，当时一处沙堤被冲毁并坍塌到他们的帐篷上。

联合国人道主义事务协调厅的数据显示，截至11月8日，已有2.6万个家庭受到风暴影响。约65%的加沙人口仍居住在帐篷或其他临时住所中。联合国儿童基金会发言人詹姆斯·埃尔德警告说，洪水只是寒冷季节的开始。

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