哈拉雷因土地权利纠纷拆除房屋——半岛电视台

在津巴布韦首都哈拉雷的St Martins Extension地区，市政部门拆除了居民的房屋。这些居民表示，他们多年来一直为地块付款，并通过与市议会相关的程序获得了文件。据半岛电视台报道，拆除行动于8月14日约5时开始，当时推土机和市政警察抵达现场。

28岁的梅特罗·马松加是三个孩子的母亲。她说，起初她以为机械设备的到来是在进行道路施工。她表示，自己做了五年家政工，才攒够钱买地块。马松加于2015年开始为该地块付款，2019年获得土地分配，2020年居民开始收到正式文件。

居民与市议会的立场

居民称，他们通过与议会有关的机制购买地块，并将积蓄投入建设。与此同时，哈拉雷市政府表示，正对没有适当许可或建在未划定为住宅开发用地上的建筑物适用城市规划法规。

根据该媒体看到的市议会文件，37项尚未执行的高等法院裁决可能导致超过5000所房屋被拆除。这些是更广泛计划中确定的建筑物，而非已经拆除的房屋数量。议会的一个独立工作组检查了22,255个地块，以识别位于禁建或未经授权区域的建筑物。

市政发言人斯坦利·加马对当地媒体表示，议会只拆除非法建造的建筑物，且其所有者曾多次被警告不要继续施工。哈拉雷住房部门主任埃德加·泽洪耶也表示，居民曾被告诫不要开发该地区，因为这里没有得到适当的基础设施保障。

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法院裁决与停止拆除的诉求

2025年10月29日，法官哈皮亚斯·周在HCH5444/25案中撤销了专门向St Martins Extension具名申请人发出的拆除通知。该裁决禁止市议会在没有有效法院裁决的情况下驱逐这些申请人或拆毁其房屋，同时也禁止未经议会书面批准进一步开发。

该裁决并未自动适用于该地区的所有建筑物。一名受影响居民梅莫里·钦盖塔表示，在行动期间，当局没有出示推翻先前拆除禁令的法院裁决。市议会坚持称，未拆除受该裁决保护的建筑物。

津巴布韦宪法禁止在法院审议所有情况后未作出裁决的情况下驱逐住户或拆除住房。国家住区政策还规定，在搬迁和拆除之前应准备替代住房。受影响居民称，没有人向他们提供替代住房。

南哈拉雷议员特赖莫尔·卡诺普拉呼吁，在对土地分配进行审计和调查之前暂停进一步拆除。地方政府和公共工程部长丹尼尔·加韦表示，政府没有实施拆除，也不能干预司法程序，同时承认市议会拥有约5000项拆除裁决。

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