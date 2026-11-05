由于资金不足，苏丹首都喀土穆数十家慈善厨房已关闭或缩减食物发放。这使数千名境内流离失所者获得日常食物变得更加困难，Asharq Al-Awsat报道。

恩图曼一家慈善厨房负责人阿尔-萨迪克·西迪克表示，由于捐款减少，组织者被迫减少向家庭提供的餐食数量。他说，弱势居民越来越无法满足甚至最低限度的食物需求，人们有时会因豆类或扁豆的份额发生冲突。

厨房曾为数百个家庭提供食物

东尼罗地区一家厨房的负责人阿巴斯·马赫朱布表示，该厨房关闭前曾为800多个家庭提供食物。如今，许多居民靠每天一顿饭维生。

阿尔-贾里法东部的另一家厨房已在八个多月前停止运营。其负责人阿尔-布哈里·伊沙克将关闭归因于东尼罗紧急响应室提供的拨款减少，以及包括世界粮食计划署和联合国儿童基金会在内的人道组织的捐款和资助减少。这家厨房每天为约400个家庭提供食物。

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家庭失去获得食物的渠道

抚养九口之家的阿尔图马·贾克说，她的孙辈已经辍学，因为她再也无力支付早餐、交通和学习用品的费用。她的家庭依赖慈善厨房发放的食物，而价格的急剧上涨使基本食品对许多家庭而言变得难以负担。

萨尔瓦·阿卜杜拉·亚当在丈夫战争期间遇害后独自照顾七个孩子，她排队领取简单的食物。她说，孩子们从学校回来后吃家里有什么就吃什么，包括玉米粥；慈善医生有时会帮助这家人获得药物。

10月26日，包括美国和欧洲主要国家在内的数十个国家对苏丹粮食安全恶化表示担忧，并呼吁冲突各方消除人道援助运送的障碍。6月，综合粮食安全阶段分类报告称，苏丹约有510万人遭受严重饥饿。

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