半岛电视台：一周内近5000名巴勒斯坦人在希伯伦流离失所

半岛电视台报道称，援引联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）的消息，在约旦河西岸被占领的希伯伦，在略多于一周的时间内，近5000名巴勒斯坦人流离失所。自10月23日武装巴勒斯坦人在该市附近的检查站杀害两名以色列士兵后，该市一直处于以色列的围困之下。

一名居民告诉该媒体，以色列军方在夜间命令居民离开家园，直至另行通知。被迫离开的家庭所居住的房屋上出现了黑色X标记，军方还将部分房屋改作驻军点。UNRWA称这些措施是集体惩罚，并表示这些措施违反国际法。

约旦河西岸的拆除行动

根据联合国人道主义事务协调厅（OCHA）的数据，从2009年到10月23日当前围困开始前，以色列军队在希伯伦省拆除了2491座建筑物，导致3534人流离失所。在马萨费尔亚塔地区，15年间约有400座建筑物被拆除，导致969名巴勒斯坦人流离失所。其中近一半建筑物是在2025年1月以来被拆除的。

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据UNRWA称，在被占领的约旦河西岸北部杰宁、图勒凯尔姆和努尔沙姆斯难民营中，自以色列于2025年1月启动“铁墙”行动以来，仍有超过3.4万名巴勒斯坦难民处于流离失所状态。该机构表示，这次行动摧毁了这些难民营中超过一半的住宅建筑。

加沙和黎巴嫩的破坏

根据联合国卫星中心（UNOSAT）截至2026年6月16日的评估，加沙地带有201290座建筑物受损或被毁，约占该飞地全部建筑物的82%。许多家庭居住在帐篷、临时避难所或受损房屋中，且往往无法可靠获得用水和卫生设施。

联合国开发计划署（UNDP）于2026年7月公布的评估显示，黎巴嫩南部有31259栋建筑受损或被毁，主要位于利塔尼河以南。截至9月9日，国际移民组织已登记黎巴嫩全国共有333144名流离失所者。

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