据《南华早报》报道，在中国，华裔美国生物学家袁钧瑛在上海世界顶尖科学家论坛领取一项重要科学奖项时为自己的美国国籍辩护，随后在社交媒体上受到批评。这位科学家自2020年以来全职领导上海有机化学研究所生物与化学中心，她表示，护照并不能决定一个人与中国人的联系。

对回到中国的批评

电信评论员项立刚在社交媒体上称，袁钧瑛据称是在年事已高时回到中国，以获取原本为年轻科学家设立的研究经费。他还指责她在20世纪80年代通过国家支持的项目在中国学习后留在美国。袁钧瑛没有回应该媒体发出的置评请求。

2007年从美国回到中国的神经生物学家、北京大学教授饶毅为这位科学家辩护。他驳斥了她剥夺年轻研究人员资源的说法，并指出许多人感谢她数十年来提供的支持。官方小报《环球时报》前总编辑胡锡进严厉批评项立刚的评论，并表示应通过改革科学资助和评估制度来解决年轻科学家的担忧。

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关于学术生涯的讨论

此前，学术界曾提出过如何在从海外归来的科学家与一直在中国工作的研究人员之间分配资源的问题。12月，细胞生物学家、中国科学院院士张宏指出，资深研究人员回国后往往获得数千万元人民币，而一直在中国工作的科学家则难以获得开展原创研究的资助。

一名未具名的北京STEM博士项目近期毕业生告诉该媒体，有限的领导职位数量也造成了问题。他说，从海外任命一名知名科学家担任院长或主任，可能会减缓处于较低层级的大学员工的职业晋升。

袁钧瑛1958年出生于上海。在中国恢复大学入学考试五年后的1982年，她前往哈佛大学攻读生物化学博士项目。在未来诺贝尔奖得主罗伯特·霍维茨的实验室工作期间，她参与发现了首批控制细胞死亡的基因。2012年，这位科学家在上海有机化学研究所成立了跨学科生物与化学中心；2023年，她当选为中国科学院外籍院士。

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