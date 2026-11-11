中国人民解放军第75集团军的一支旅在丛林演习失利后，实施了强制性反无人机训练。一架配备热成像传感器的无人机发现了藏在植被下的步兵，并将其坐标传给了模拟炮兵分队。这导致了重大模拟伤亡和任务失败，《南华早报》报道。

新课程和模拟器

在这些演习后，该旅引入了新的训练手册和战术演练，并正在建设用于演练防御无人机的专业设施，其中包括模拟室。后续训练重点是侦测和对抗敌方无人机、使用专用武器以及协调步兵行动。

军官必须展示使用反无人机装备和运用相关战术的能力。第75集团军驻扎在中国西南部，隶属中国人民解放军南部战区。解放军报没有说明具体是哪个旅，也未将其训练直接与台湾周边冲突情景联系起来。

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其他战区的训练

官方报道显示，解放军五大战区中至少有四个正在开展反无人机训练。第71集团军的一支旅开设了强制性课程，教授在夜间伪装热源和光源，包括导弹发射装置的高温部件。

另有报道称，第72集团军的一支两栖装甲连与多家制造商合作，以改进无人系统和反无人机装备的使用。第78集团军的部队演练了规避侦察无人机，第81集团军的侦察兵则使用隔热毯、湿土和草皮来减少热信号。

美国前驻北京武官丹尼斯·布拉斯科表示，解放军正在整个军队范围内发展用于对抗无人机的武器、理论和训练，而不只是针对个别旅。他同时警告称，不同部队独立开展试验可能导致缺乏标准化程序，并造成工作重复。

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