中国研究人员开发了一种名为Detangle的梳子形生物电子系统，用于刺激毛发生长。据ScienceAlert报道，在因睾酮诱导毛发脱落的雄性小鼠实验中，该完整系统结合两种实验性基因疗法，在28天内实现了约97.85%的毛发再生。

该装置如何工作

Detangle配有不同长度的电子梳齿以及递送治疗物质的模块。长短梳齿交替排列可产生脉冲电场。研究作者评估称，这种设计产生的电场强度是单排梳齿的2.63倍，并使其能够比常规外用方式深入毛囊区域最多九倍。

电脉冲刺激毛囊，较短的梳齿则通过电穿孔将治疗分子送入皮肤更深层。电穿孔是指细胞膜通透性的暂时提高。测试中使用了VEGFA质粒，其可刺激毛囊周围血管生长；还使用了SRD5A2 siRNA，其可抑制导致毛囊缩小的激素。

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实验结果

在对照组小鼠中，28天内背部剃毛区域仅再生了约1%的毛发。未结合额外疗法的电刺激实现了约40%的再生。相比之下，使用非那雄胺或米诺地尔的小鼠，该指标分别约为50%和70%。

将电刺激与SRD5A2 siRNA结合，毛发再生率约为85%；与VEGFA质粒结合，则约为90%。使用系统全部组件后记录到最高结果。该技术目前仅在小鼠身上测试，因此其对人类的安全性和有效性仍需进一步研究。研究结果发表于《Nature Communications》期刊。

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