研究人员分析了约170万名7至18岁中国学生的数据，发现儿童和青少年较高的身高与包含水果、坚果、鸡蛋和牛奶的饮食模式之间存在关联。这项工作涵盖了数十年来中国人口饮食及学生身高指标的变化。

四十年的数据

据News-Medical报道，科学家使用了1985年至2019年全国学生体质与健康调查结果，以及1985年至2023年中国30个地区家庭食物消费数据。研究参与者为汉族学生。

1985年至2019年期间，学生按年龄标准化的平均身高指标从负1.1上升至0.1。该国东北部和东部地区的改善最为明显，广东省的改善最小。在所有研究时期，鸡蛋和海产品与身高始终呈现最稳定的正向关联；2000年后，牛奶和水果变得更为重要。

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FUEL饮食与营养价值

在评估身高指标的最新时期，即2011年至2019年，身高与富含水果、坚果、鸡蛋和牛奶的饮食关联最为密切。作者根据这些食物英文名称的首字母，将其命名为FUEL。这种饮食模式的估算温室气体排放量也低于肉类占比较高的饮食模式，并且在2010年至2023年间具有最低的计算食物成本。

与较高身高相关的饮食总体上每1,000千卡所含的蛋白质、脂肪、钙和锌密度更高，钙磷比也更高。同时，在2011年至2019年，总饮食热量摄入与身高已不再存在统计学显著关联。

研究局限性

作者强调，这是一项观察性研究，不能证明因果关系。食物数据反映的是各省家庭的平均消费情况，而不是学生个人的饮食。研究人员提出的饮食与身高关联指数仍是一种实验性工具，并不用于个人饮食建议。

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