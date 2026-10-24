中国西南部西藏发生7级地震后，受伤人数已增至76人。当地政府表示，死亡人数仍为16人。ABC News报道称，救援人员继续在高海拔城市那曲搜寻幸存者。

破坏与疏散

当地政府表示，至少339栋房屋于当地时间周四倒塌。官员们还对余震可能导致新的坍塌以及落石造成的伤亡表示担忧。

中国国家电视台CCTV播放了那曲房屋被毁和石墙受损的画面。超过1.2万名居民已从受灾地区撤离，同时当地正在建设更多临时避难所。

已有2000套模块化住房、约3400顶帐篷、2000张折叠床，以及照明灯和冬季衣物运抵该地区。

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搜救行动

截至周五下午后半段，救援人员已开展三个阶段的搜救工作，对每一户家庭和村庄进行排查。来自三个当地行政区的5000多人参与了行动。地理条件和低温使搜救工作更加困难。

根据美国地质调查局的数据，地震发生在当地时间周四22时33分。震中位于那曲东北偏东191公里处，震源深度为18公里。该机构还记录到至少7次余震，震级介于4.3级至5.2级之间。

由于落石，当局关闭了317号国道的一段路段，禁止普通车辆通行，仅允许应急、救援和公务车辆通过。铁路部门也暂停了列车经由该地区运行。一些受灾地区的通信中断，未来三天当地预计将有间歇性降雪。

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