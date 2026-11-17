中国研究人员发现，孕鼠暴露于聚苯乙烯纳米塑料会扰乱雌性后代卵巢的早期发育。出生后第七天，实验动物的原始卵泡数量比对照组约少22%。据News-Medical报道，该研究发表于《Communications Biology》期刊。

研究如何开展

科学家使用了ICR小鼠。自胚胎发育第16.5天起，研究人员向暴露组孕鼠经口给予聚苯乙烯纳米颗粒，剂量为每日每公斤体重10毫克。每组均有8只孕鼠。研究人员在雌性后代出生当天，以及出生后第3天和第7天分析其卵巢。

荧光成像显示，在出生后第3天，后代卵巢皮质中存在带标记的纳米颗粒。研究人员在卵母细胞——未成熟卵细胞——的细胞质及细胞间隙中检测到信号。这支持了在宫内暴露后颗粒经胎盘转移的假设。

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卵泡形成延迟

出生后第3天，科学家记录到暴露组后代的生殖细胞簇解体延迟以及卵泡形成受损。原始卵泡和初级卵泡中卵母细胞的比例约为44%，而对照组为62%。初级卵泡存在于对照动物的卵巢中，但在暴露组中未被检测到。

细胞和蛋白质分析将这些变化与卵母细胞更持久的细胞间黏附、颗粒细胞增殖降低及其凋亡增加联系起来。至出生后第7天，暴露组后代的初级卵泡数量比对照组约低37%。

作者指出，所使用的剂量和暴露方案不同于人类的典型情况。该研究也未评估动物成年后的生育能力，因此，长期生殖影响以及研究结果对人类的意义仍需进一步研究。

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