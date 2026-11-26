中国工业和信息化部公布了全新日产Terrano PHEV的认证文件。其中列出了该车型的尺寸、动力系统数据、拖曳能力及配置细节，据Motor1报道。

尺寸与配置

Terrano车长200.7英寸、车宽77.9英寸、车高77.2英寸，轴距为112.2英寸。这款SUV的接近角为36度，离去角为31度。

该车型基于Navara Pro皮卡打造，但车长比后者短15.6英寸，轴距短17.7英寸。Terrano公布的拖曳能力为5512磅，而Navara Pro为7716磅。

中国版将配备18英寸车轮和265/65R18轮胎。外观特点包括侧开式尾门、外置备胎固定架以及垂直布置的尾灯。全景天窗将作为选装配置提供。

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动力系统与全轮驱动

日产Terrano将仅以双排座椅布局销售。该车型将提供187马力的2.3升四缸涡轮柴油发动机、254马力的2.0升涡轮汽油发动机，以及插电式混合动力版本。

插电式混合动力版本将一台204马力的2.0升涡轮汽油发动机与一台功率最高268马力的电动机相结合。日产尚未公布这套动力系统的综合输出功率。

所有版本都将配备采用传动轴系统的机械式全轮驱动。类似的布局已用于Navara Pro PHEV。

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