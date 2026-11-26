中国工业和信息化部的登记文件中出现了改款本田雅阁轿车的照片，该车将由广汽本田合资企业生产。这款车采用了经过修改的前脸和分体式大灯：狭窄的下部灯光组件形成了新的外观。发动机盖上还安装了新的本田徽标。据Motor1报道。

现款车型的更新

尽管前脸进行了大幅重新设计，这并不是该车型的换代产品。已公布的技术规格显示，其轴距与现款雅阁相同。车窗线的形状、车身线条和车门把手也表明，这是一辆当前一代车型。

这款轿车的尾部也有所改动。尾灯现在位于车型名称标识的两侧。本田徽标被移至行李厢盖更高的位置，并更换为新版本的标志。

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混合动力系统

根据中国主管部门的数据，雅阁申报了混合动力系统，包括一台2.0升汽油发动机、两台电动机和一块锂离子电池。这台四缸汽油发动机可输出146马力，而文件中未注明系统综合功率。作为对比，该车型全球版的功率为204马力。

在这一配置下，该车配备规格为235/40 R19的轮胎。根据版本不同，其重量为1585至1633公斤。这些文件涉及面向中国市场的车型，目前没有关于这一更新将在其他国家推出的信息。

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