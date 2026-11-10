中国研究人员发现，作为膳食补充剂销售的维生素B5衍生物泛硫乙胺，可能改善银屑病治疗效果。据ScienceDaily报道，一项涉及24名患者的临床研究显示，12周后，与外用卡泊三醇/倍他米松软膏同时服用泛硫乙胺的组别取得了更好的结果。

所有参与者均使用含卡泊三醇和倍他米松的软膏，其中一半还服用了泛硫乙胺片剂。治疗开始前血液胆固醇水平升高的患者，改善尤为明显。

树突状细胞的作用

科学家研究了树突状细胞，这类细胞捕获抗原，将其呈递给T细胞，并释放引发炎症的信号。当这些细胞过度活跃时，可能维持慢性炎症，包括银屑病中的慢性炎症。

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研究团队在人类银屑病患者及患有某些其他自身免疫性疾病者的树突状细胞中，发现Vanin酶水平升高。降低这些酶的水平会使树突状细胞活性下降，并削弱其刺激T细胞的能力。一种旨在抑制Vanin的药物也阻止了小鼠发生银屑病。

与胆固醇的关联

作者表示，Vanin的过度活跃会减少树突状细胞内的泛硫乙胺含量。这与胆固醇生成增加以及免疫细胞过度激活有关。在实验室实验中，给予泛硫乙胺可减少树突状细胞中的胆固醇积累，并抑制过度的免疫激活。

研究结果于10月27日发表在《Journal of Experimental Medicine》上。研究人员强调，这项涉及24人的试验仅证明了该方法在临床上的可行性。要确认泛硫乙胺的有效性，还需要开展更大规模的研究；而人体研究结果并不能证明，改善是通过实验室实验中确定的机制发生的。

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