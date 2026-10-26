中国地震后排查157处潜在危险点——ECNS

中国完成了对距离震中50公里范围内潜在危险地质点的排查。此次7级地震发生在西藏自治区那曲市巴青县。据ECNS报道，消息援引中国自然资源部。

地震后的排查

该部启动了地质灾害防治三级应急响应，并向受灾地区增派了一个由7名专家组成的小组。他们与当地专家一道，正在排查地震可能引发的次生地质灾害。

专家还分析了地震前后拍摄的卫星图像。他们评估了震中50公里范围内80个冰川湖和145条冰川的状况。该部表示，地震总体上对冰川和湖泊的影响有限，目前尚未发现地震引发冰川湖溃决的迹象。

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已排查157处地点

西藏自治区自然资源厅启动二级应急响应，并绘制了震中100公里范围内潜在危险地质点分布图。专家和技术人员以及无人机和卫星导航设备被用于开展紧急排查。

共有78人、21辆车辆和13架无人机参与工作，检查人员被分为18个小组。他们检查了临时避难所的地质安全、房屋和居民区附近边坡的稳定性，以及此前确定的危险地点是否出现移动迹象。检查人员共检查了157处地点，其中122处此前已知，35处是在排查期间发现的。所有高风险地点均采取了预防措施。当局表示，尚未收到次生地质灾害造成人员伤亡的报告。

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