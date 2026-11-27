中国自然资源部于2025年11月宣布，确认辽宁省大东沟矿床拥有1444吨黄金资源量。据ScienceAlert报道，这是该国自1949年以来发现的最大单一金矿床。

根据该媒体的计算，若2026年11月底黄金现货价格约为每金衡盎司3550美元，大东沟黄金的理论毛价值可能约为1650亿美元。该金额反映的是地下全部金属的估计市场价值，而非实际可通过开采获得的资金数额。最终经济价值将取决于开发成本以及能够回收的黄金比例。

低品位黄金与露天开采的可能性

20世纪80年代，该地区零星的黄金痕迹被认为无利可图。新研究显示，它们是一个长约3公里、宽1.5公里的连续矿化带的一部分。根据发表于China Mining Magazine的一项研究，在最新阶段勘探的每一口钻孔中都发现了黄金。

矿石中的平均黄金品位为每吨0.56克，典型范围为每吨0.3至1克。该矿床被认为适合露天开采，并且已通过开发经济可行性评估。在初步处理测试中，黄金回收率为65%至91%。

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非典型地质结构

2026年发表在《Ore Geology Reviews》期刊上的一项研究，基于来自200多口钻孔的材料、野外观测以及对石英的显微分析。与该地区大多数黄金矿床不同，后者的黄金与陡倾石英脉有关；在大东沟，矿石位于细粒变质岩——千枚岩内部的缓倾或近水平带中。

研究人员认为，含金流体沿缓倾断层移动，并沿岩石中的薄弱面沉淀。科学家推测，辽宁变质岩系附近断层、裂隙带和千枚岩的类似地质组合，可能是进一步勘探的优先目标。

湖南省的另一处大型矿床王谷，据初步估计可能含有超过1000吨黄金。同时，这一数字仍是一项预测，需要通过进一步钻探予以确认。两处矿床合计可能含有超过2000吨黄金。

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