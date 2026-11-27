东风日产合资企业将插电式混动跨界车NX7推向中国市场。该车型于11月27日在广州车展首发，成为N Series产品线的第四款车型。据Motor1报道，NX7提供三种配置，售价为12.99万至14.99万元人民币；在车展期间，入门版可按11.99万元人民币购买。

续航里程和动力系统

该跨界车的所有版本均配备一台98马力的1.5升汽油发动机和一台228马力的驱动电机。该车搭载容量为40.95千瓦时的宁德时代磷酸铁锂电池。

东风日产宣称，按照中国CLTC工况，该车纯电续航里程最高可达325公里。根据公司的估算，在满油和电池充满的情况下，按照同一工况计算，综合续航里程可达1666公里。CLTC数据为实验室结果，可能与其他测试方法的结果不同。

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跨界车配置

NX7车长4785毫米、车宽1932毫米、车高1665毫米，轴距为2815毫米。车内配备一块17.3英寸3K分辨率显示屏和一块55英寸增强现实抬头显示器。

旗舰版320 Ultra LiDAR Edition配备车顶激光雷达，以及基于Momenta R7技术的驾驶辅助系统。该系统支持在高速公路和城市街道行驶时提供导航辅助。该车型共配备22项驾驶辅助功能，包括自动紧急制动和泊车辅助。语音控制支持普通话、粤语和四川方言。

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