中国拟限制警方指定地点监视居住措施——《南华早报》

中国立法者提议缩小指定居所监视居住（RSDL）程序的适用范围。刑事诉讼法第四次修订草案规定，对于没有固定住所的犯罪嫌疑人和被告人，警方将不能再指定此类监视居住的地点，据《南华早报》报道。

程序的变化

该草案由55条组成，据新华社报道，特别关注保护刑事诉讼参与者——受害人、犯罪嫌疑人、被告人和律师——的权利。文件明确，指定地点监视居住应作为减少审前羁押数量的替代措施。

目前，法律允许在两种情况下适用这一程序：犯罪嫌疑人或被告人没有固定住所；以及在危害国家安全或恐怖主义犯罪案件中，若在住所地监视居住可能妨碍侦查。

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批评和其他规定

该程序于1996年引入，并于2012年扩大适用范围。最初，它被视为一项较温和的措施，旨在减少拘留和逮捕的数量。然而，后来它成为国家安全案件中最严厉的羁押形式，其中包括与恐怖主义有关的案件。

中国社会科学院法学研究所学者刘仁文对新华社表示，实践中曾出现滥用该程序的情况，损害了司法公正。律师此前曾呼吁限制或废除这一措施，其中一些人指责当局为从犯罪嫌疑人处获取信息而使用酷刑。

据新华社报道，该草案还旨在防止超过规定期限的羁押，扩大对难以收集证据的受害人的援助机会，并确立禁止有罪推定。北京刑事辩护律师金宏伟称，拟议的限制是一项改进，但担心它可能不会减少审前羁押数量，反而会导致更多逮捕。

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