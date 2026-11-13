中国调查延安大学涉嫌违规的网络指控——《南华早报》

中国陕西省教育厅成立了联合调查组，就钢琴家、副教授白宝国去世后网络上提出的有关延安大学的问题展开调查。据《南华早报》援引该部门声明报道。

白宝国曾在延安大学鲁迅艺术学院任教，于10月20日去世，享年54岁。11月3日，一封六页的遗书在中国互联网上流传。据多家中国媒体报道，该遗书由他的一名学生在征得教师家属同意后公布。

关于教师考核要求的说法

白宝国在遗书中称，学校为教职员工设定了严格指标，要求其为科研吸引企业资金并发表学术论文。他表示，由于难以满足这些要求，教师据称会投入自己的资金，通过合作企业将资金转给学校，随后再通过该校的财务渠道收回资金。他称这种做法是伪造完成指标。

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这名钢琴家写道，2025年9月，人力资源部门告知他，由于未达到考核标准，他可能被降职并更改合同。他称，校方要求他支付15万元人民币以满足项目经费要求，另支付5万元人民币以确保发表论文。

当局的回应

陕西省教育厅确认了这名教师的死亡，并表示高度重视网络上提出的问题。该部门称将进行全面调查，并将依法依规处理此案。

根据该大学网站上的个人资料，白宝国毕业于武汉音乐学院，从事钢琴教学超过30年，是中国音乐家协会会员、钢琴比赛评委，并发表过十多篇学术论文。

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