中国贵阳市当局组建了一支由道路和桥梁建设公司员工组成的专业民兵分队，正对其进行战时修复机场的培训。据《南华早报》报道，消息援引了中国人民解放军报纸《解放军报》。

该分队由一家未具名大型公司的员工组成，该公司曾参与贵州省花江峡谷大桥的建设。这座长2.9公里的桥梁高出峡谷谷底625米。据该报报道，该公司建造了28座位列全球最高100座桥梁之列的桥梁。

维修队伍培训

《解放军报》指出，贵阳南明区现有的民兵维修小组无法应对跑道的大范围损坏或道路网络运行的严重中断。当地政府于2022年开始招募交通基础设施专家。

该分队多次与军人共同训练。参与者演练了跑道检查、清理碎片和紧急混凝土施工。军方规定了工程完成期限和标准，而这家建筑公司储存由军方和民事机构共同管理的重型设备和材料。

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动用民用资源

该报援引的分析人士认为，在和平时期组建此类分队，旨在确保在可能发生的冲突中有组织地动用民用资源，而不必等到敌对行动开始后再进行紧急动员。

此前，山东省于2018年、江苏省于2024年，以及与贵州相邻的四川省省会成都于4月，都组建了类似的机场维修分队。中国人民解放军也在测试用于恢复机场的无人系统。在一次军民联合演习中，无人机对跑道损坏进行了测绘，机器狗借助激光处理未爆弹药，无人地面车辆则在维修开始前清除危险爆炸物。

接受《南华早报》采访的专家指出，经过培训的民用工程师可以补充数量有限的军方维修分队。与此同时，这一系统的有效性将取决于损坏规模、工作人员动员速度以及战斗条件。

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