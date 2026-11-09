中国研究人员开发出用于非侵入式脑机接口的梯度水凝胶电极。在一项视觉数据输入测试中，其准确率超过94%，《南华早报》报道。

稳定的脑电图记录

这项研发由广西大学、广西医科大学和清华大学的团队发布。科学家在同行评审期刊《NPJ Flexible Electronics》发表的文章中描述了一种刚度逐渐变化的电极：它在与头皮接触处柔软，在与电子电路连接处则更坚硬。

研究作者表示，这种设计旨在减少传统刚性电极和均匀柔软电极存在的问题，包括在运动时发生位移以及由运动引起的信号波动。研究人员将梯度电极集成到一款商用脑电图（EEG）帽中。

在一项试验中，当参与者行走、进食、阅读和睡眠时，这些电极实现了长达八小时的连续脑电图记录。此外，团队还进行了14小时的静息状态测试，参与者每小时进行一次信号稳定性和运动任务。

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虚拟键盘任务

在稳定性测试中，参与者注视闪烁的虚拟键盘，输入从一到九的数字序列和日期。输入准确率超过94%。在运动任务中，他们专注于彩色线条在其上方移动的目标虚拟单元格；该测试的准确率超过90%。

研究人员还将该研发成果与商用凝胶电极进行了比较。根据他们的数据，由于凝胶干燥，其性能会随时间显著下降，个别通道在四至五小时后几乎无法使用。在人体试验前，这些电极已在小鼠身上进行了测试，未记录到不良反应。

科学家认为，这类电极可扩大非侵入式脑机系统中长期记录高质量脑电图信号的可能性。他们列举的潜在应用包括日常医疗监测、睡眠监测，以及对癫痫等状况发出预警。

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