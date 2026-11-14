中国研究人员在一项涵盖26,836名男性的样本中发现，根据筛查问卷，穿着紧身内衣与更高的勃起功能障碍和早泄发生率相关，也与略差的精液指标相关。《南华早报》报道了这项发表于《亚洲男性学杂志》的研究结果。

近2.7万名参与者的数据

由中国科学技术大学第一附属医院生殖医学中心吴利明领导的团队，于2019年7月至2025年5月期间从生殖诊所招募参与者。研究最初招募了42,054名男性进行生育能力评估，最终样本纳入26,836人。

参与者自行报告他们通常穿着的内衣类型。21,221名男性穿着宽松款式，5,615名男性穿着紧身款式——包括紧身平角内裤、Y-front三角裤和丁字裤。所有参与者还填写了有关勃起问题和早泄的问卷，并提供样本进行精液分析。

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问卷和分析中的差异

根据筛查问卷结果，通常穿紧身内衣的男性中，勃起功能障碍的发生率为62.7%，而选择宽松内衣者为57.8%。早泄的发生率分别为30.8%和23.2%。

在宽松内衣组中，平均精子浓度为每毫升6390万，而紧身内衣组为每毫升6050万。精子活力也更高：46.3%对44.1%。作者指出，紧身内衣与某些精液参数降低5%至10%有关。

研究局限性

研究人员还记录到，紧身内衣组的男性更常吸烟、饮酒，并患有精索静脉曲张或前列腺炎。同时，作者强调，这项研究为单中心研究且采用横断面设计，因此其结果需要进一步研究。

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