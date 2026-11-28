中国隐身多用途战斗机J-35A已抵达中国南部珠海，将首次在中国国际航空航天博览会上进行静态展示。据《南华早报》报道。

中国国家电视台央视报道称，该飞机于11月28日上午抵达珠海金湾机场。J-35A此前曾在第十五届珠海航展上进行飞行展示，但本届展览将是其首次面向国际参观者进行公开地面展示。

J-35A的能力

J-35A采用单座双发设计，机翼与机身融合，并配备两个倾斜垂直尾翼。该飞机旨在降低雷达可探测性，并对抗其他隐身战斗机。

J-35A的主要任务是夺取制空权，但也能够打击地面和海上目标。据该报报道，这款战斗机旨在对抗前代飞机和防空系统，并拦截作战飞机、轰炸机和巡航导弹。

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央视称，用于静态展示的飞机垂直尾翼上印有中国航空工业集团有限公司（AVIC）的标志，而非中国空军标识。SCMP指出，这被视为有意在海外市场推广该战斗机的信号。

MA700验证机

前一天，由西安飞机工业公司研制的MA700支线涡桨飞机验证机也抵达珠海。它从西安市起飞，完成了四小时的飞行。该70座飞机自2013年起一直在研制中，并因供应链问题多次延误。

MA700最初计划配备加拿大普惠公司PW150C发动机，但在西安飞机工业公司于2020年被列入美国贸易黑名单后，这些发动机的出口受到限制。研发人员改用中国AEP400发动机，该发动机于2026年与MA700一道完成初步飞行测试。该飞机仍需完成认证，300至800公里的航线被认为对其最具经济性。

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