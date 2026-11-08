中国在一艘新建5万吨级油品和化学品运输船上测试了向船体下方输送微气泡的系统。根据新闻稿，在五个月的运营测试期间，该系统将船舶的净能耗降低了约5%，《南华早报》报道。

第二代 Intelligent Bubble Lubrication System 由上海船舶贸易设计研究院开发，该机构是中国船舶集团有限公司的子公司。这艘油轮已投入运营，测试结果于10月17日的新闻稿中公布。

系统如何运作

该系统持续向船体下方输送压缩空气，在船体与海水之间形成一层微气泡。这会改变沿船体流动的水流，减少摩擦以及推动船舶所需的能量。

这种减阻原理与用于高速鱼雷和水下弹体的超级空化技术有关。不过，在商业航运中，这并非在物体周围形成大型气体空腔，而是在船体附近形成一层空气微气泡。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

效果取决于压缩机的运行

根据新闻稿中的估算，这一等级的油轮通常每天消耗约20吨燃料。将消耗降低5%，可能意味着每天节省约一吨燃料。不过，这是基于典型消耗量的计算，而不是对测试期间每日节省量的直接测量。

实际效果取决于，船舶推进所需功率的下降是否超过用于压缩空气的压缩机所消耗的电量。该系统的新版本采用了改进的供气方案、自动控制和监测功能：它会根据船舶的航速和吃水调整供气量，并实时分析能效。

开发者表示，该系统兼容使用液化天然气、电力、甲醇或氨的船舶。一艘已配备第二代系统、运力为3300 TEU的集装箱船预计将很快完工并交付给客户。

关注我们在