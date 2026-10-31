中国公布的2027年xuandiaosheng项目招录公告未为海外大学毕业生提供申请机会。包括北京和上海在内的十多个省级地区于9月和10月开放申请。正如《南华早报》报道的那样，所有可查阅的公告均未包含供具有海外教育背景的候选人提交申请的渠道。

面向未来干部的计划

Xuandiaosheng，即“选调生”制度，旨在选拔和培养中国党政机构未来的干部。该计划的参与者必须先在基层——乡镇和城市社区——工作数年，之后才能进入党政机关担任领导职务。

对候选人的要求比常规公务员招录更严格，且因地区而异。通常，申请人须为中国共产党党员并具备学生领导经历。对于第一学历不符合标准的人，来自获认可名单内海外大学的文凭此前可能是参与该计划的一条途径。

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招录规则的变化

至少10个地区，包括北京和广东，在2023年和2024年招录中明确将个别顶尖海外大学列为其毕业生可被接受的院校。当时允许海外大学毕业生参与的地区中，只有上海和河南在2025年招录期间保留了这一机会。目前的公告中，这两个地区也不再提供该机会，而黑龙江则明确指出，海外大学毕业生不能参与。

帮助学生准备公务员选拔的顾问Jasper Jiang表示，自2024年至2025年起，该计划实际上已转为仅从中国大陆高校毕业生中招录。根据新华社数据，全国公务员招录的职位数量从2025年招录的约39,700个降至2027年招录的35,700个。

加州大学圣迭戈分校教授Victor Shih认为，国家安全考量可能是实施限制的因素之一。与此同时，中国国家安全部在2025年7月表示，外国情报和特勤机构长期以来一直将海外学生群体视为招募目标。

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