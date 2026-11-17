中国研究人员在计算机模型中提出了一个由40台可重复使用无人飞行器组成的轨道集群，该集群在最长等待两分半钟后便可开始向地球上任何一点下降。计算显示，对于北纬60度至南纬60度之间的大多数人口稠密地区，延迟时间约为一分钟，《南华早报》报道。

这并非指抵达目标的飞行时间，而是等待其中一台飞行器进入适合离轨位置的最长时间。该研究的所有结论均完全基于计算机模拟。

由40台飞行器组成的模型

这项工作由西安西北工业大学航天学院杜崇睿团队完成。该研究于10月30日发表在经过同行评审的中国期刊《Acta Aeronautica et Astronautica Sinica》上。

在模型中，飞行器运行在高度为400公里的圆形轨道上。研究人员使用的是CAV-H高超音速滑翔飞行器的参考模型，而非中国实验性神龙空天飞机的实际性能参数。模型假定，飞行器下降至100公里高度后将开始大气层滑翔，最大航程约为10,348公里，横向机动能力为2,485公里。

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团队考虑了轨道转移时间、大气层滑翔能力和地球自转。研究人员采用人工智能方法来优化轨道倾角、轨道平面之间的距离以及飞行器的位置。

离轨机会之间的间隔更短

根据24小时模拟结果，优化后的配置使到达世界任意特定地点的机会之间的最长间隔约为两分半钟。对于测试中表现最好的传统沃克卫星系统配置，这一数值为8.6分钟。

将重点放在世界大多数人口居住的纬度地区，使最长间隔缩短至一分钟，降幅为58.8%。与此同时，这种方案会降低极地附近的覆盖能力。

研究人员列举的潜在应用领域包括快速应对紧急情况和快速运输。该报指出，这类系统也可能具有军事意义，因为已在轨道上的机动飞行器在收到指令后可以开始下降。

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