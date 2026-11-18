研究人员在中国广西的巴县洞和那县洞发现了九颗人类化石牙齿。其中八颗根据形态特征被归为直立人，另有一颗牙齿无法被准确鉴定。据Live Science报道，这些遗骸的年代约为32.4万年至18.4万年前。

关于直立人的新数据

此前，亚洲大陆地区直立人存在的最晚实体证据可追溯至约40万年前。新发现表明，这一物种可能在更晚时期仍生活在中国南方。这些牙齿是在超过1.8万件动物化石遗骸中发现的，其中包括灵长类动物、大象、犀牛和其他有蹄类动物的遗骸。

研究人员使用放射性测年方法确定遗骸及周围沉积物的年代，其中包括根据铀衰变进行测定。由于DNA更容易降解，科学家还从五颗牙齿中提取样本，以分析古代蛋白质。四颗形状类似直立人牙齿的牙齿所呈现的蛋白质特征，与此前为该物种获得的数据相符。

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神秘的第九颗牙齿

第五个接受分析的样本编号为PA1796，与直立人、尼安德特人和现代人类的牙齿不同。分析显示，它属于一名男性个体，但未发现可识别的蛋白质特征。研究作者认为，这颗牙齿可能属于另一种当时生活在该地区的古人类。

一些专家认为，该样本可能属于丹尼索瓦人或相关谱系的代表，但尚无最终结论。另一项针对这些牙齿及洞穴中动物牙齿的研究表明，直立人种群在类似热带雨林的生态系统中食用植物和动物性食物。

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