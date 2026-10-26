在朝鲜与韩国边境附近发现了一门122毫米自行榴弹炮。《日本时报》报道，这种火炮的公开部署实属罕见。

边境附近发现炮兵装备

韩国联合通讯社周日报道了这门榴弹炮。该通讯社援引了从韩国边境城市金浦一处观景台拍摄的照片。据该通讯社称，照片中可能显示了一套炮兵装备，以及在开丰郡海岸进行演习的朝鲜军人。

开丰海岸距离该观景台约1.5公里。首尔庆南大学教授林乙哲称，朝鲜如此明显地展示自行火炮并不寻常。他认为，平壤此举是在表明其打算以武力而非对话或谈判来落实边境政策，同时警告首尔不要升级边境紧张局势。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

联合国安全理事会的信函往来

平壤代表致信联合国安全理事会后，朝鲜与韩国之间的紧张局势也加剧了。据朝鲜中央通讯社报道，朝鲜重申了其说法，即首尔捏造了9月发生在非军事区的地雷事件。

朝鲜的信函是对韩国上周向联合国安理会提出申诉的回应。首尔表示，9月21日非军事区发生的爆炸是由朝鲜军人埋设的地雷引发，并称这违反了《朝鲜战争停战协定》。负责监督非军事区的联合国军司令部也曾表示，分界线朝鲜一侧的一枚地雷违反了停战条款。平壤否认负有责任。

韩国统一部表示，朝鲜的信函重申了平壤先前的立场，旨在为边界标示工作辩护。首尔曾提议与朝鲜对话，以缓解边境紧张局势。

关注我们在