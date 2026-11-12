在以色列，关键的议会组织事务委员会首次会议伴随着叫喊和相互辱骂。委员会主席罗伊·福尔克曼在议员塔莉·戈特利夫多次打断其他发言者后，命令她离开会场，阿纳多卢通讯社报道。

戈特利夫代表极右翼“犹太力量”党，该党由国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔领导。她被带离房间时，仍继续抗议和喊叫。

委员会组成投票

此前，议会以63票赞成、50票反对通过了委员会组成。这是代理总理本雅明·内塔尼亚胡所属阵营在新当选议会中的首次失败。临时委员会在就下一届政府进行谈判期间协调议会工作，并组建其他委员会。

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尽管存在争议，委员会仍批准任命“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼担任临时外交与国防委员会主席。议会议员利兰·阿维萨尔·本-霍林将领导临时财政委员会。

议员之间的辱骂

冲突在会议开始后几乎立即爆发。女议员们称利库德集团的新议员埃雷兹·塔德莫尔为武器窃贼，提及他曾因在军队服役期间盗窃军事装备而被定罪。据《新消息报》报道，塔德莫尔被判处45天监禁。

随后，塔德莫尔称议员梅拉夫·本-阿里为“母鸡”，此后在场女性指控他存在厌女症。他还呼吁团结，同时称加迪·艾森科特的阵营与阿拉伯政党联合，而他称这些政党为恐怖主义支持者。这场争议发生在原定于11月17日就更换议会议长阿米尔·奥哈纳进行投票之前。

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