以色列议会议员、来自“统一妥拉犹太教”党的梅厄尔·波鲁什和埃利亚金·斯塔克提交了两项法案，涉及极端正统派犹太学院学生以及在科莱尔学习的已婚男性的身份问题。一项文件规定可将兵役推迟至26岁，另一项则规定，对符合既定条件者暂停逮捕、调查和刑事程序一年，据《耶路撒冷邮报》报道。

可延期至26岁

第一项法案授予国防部长权力，可为每周定期投入至少45小时进行宗教学习的犹太学院学生延期服役。对于在科莱尔学习的男性，要求为每周至少40小时。

每次延期最长可持续一年，并可续期至学生年满26岁。超过这一年龄后，国防部长必须给予其完全免除强制兵役。

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该法案还包含过渡性条款，旨在规范此前法律机制失效后这一时期学生的身份。在新法生效前符合学习要求的人员，不会因未报到服兵役而被追究责任。若程序已经启动或已作出决定，则该程序或决定的执行必须立即停止。

暂停措施一年

第二份文件被其作者称为“暂停逮捕法”，提议在一年内暂停对犹太学院学生的逮捕、调查和刑事强制措施，直至通过有关其身份的综合立法。

该法案禁止依据《兵役法》或《军事司法法》，对本应于2023年7月1日或之后报到服役的学生启动强制性程序。为此，他们必须声明每周在犹太学院学习至少45小时，或在科莱尔学习至少40小时，并确认自己没有其他工作。

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