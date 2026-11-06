在南非克尼斯纳，民主联盟（DA）在11月4日的地方选举中位居第一，但未能在市政委员会中获得多数席位。该党获得21个席位中的9席和44.41%的选票，而在2021年选举中为35.44%，《每日马弗里克》报道。这些数据基于已完成的计票结果。

联合执政谈判

控制市政委员会需要11个席位。DA可与自由阵线加（FF+）及克尼斯纳公民协会组成联盟，以获得多数席位。同时，除DA和FF+之外所有其他政党组建的联盟，也可能获得所需的11席。

非洲人国民大会（ANC）在克尼斯纳市政委员会拥有4个席位，爱国联盟拥有2席。另有6个席位由各拥有一名代表的政党获得，其中包括南非共产党、EFF和FF+。2016年，DA拥有10席，并与Cope的一个席位共同控制该委员会。

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其他市政地区的结果

在萨尔达尼亚湾，DA同样未能获得单独控制权，获得49.11%的选票。在由31人组成的委员会中，爱国联盟拥有6席，ANC拥有4席，FF+拥有2席。DA与FF+合作将使其获得多数席位，但谈判结果尚未确定。

DA在斯泰伦博斯、德拉肯斯坦、黑塞夸、贝格里菲尔、斯瓦特兰、奥弗斯特兰德和莫塞尔湾获得单独控制权。在乔治，该党获得55个席位中的28席和50.26%的选票，而所有其他政治力量合计拥有27席。

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