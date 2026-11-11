俄克拉何马大学的古生物学家在蒙特利尔的一家博物馆藏品中鉴定出一块超过4.5亿年历史的海百合化石，其中保存有软组织。该标本属于已灭绝物种Dendrocrinus simcoensis，这是一种与现代海星有亲缘关系的古代海洋动物。ScienceDaily报道了这一发现。

罕见的组织保存

研究人员确定，标本中保存有管足——棘皮动物细小而柔韧的结构。海星和海胆也属于这一类海洋动物。科学家称，这是已知第二例在海百合中发现化石软组织，也是有记录以来最古老的实例。

通常，海百合的化石遗骸仅表现为坚硬的骨骼部分，因为软组织会在动物死亡后迅速分解。古生物学家莉娜·科尔指出，其保存需要极其罕见的环境条件。科学家强调，尽管已知数百万件海百合化石，但在其中发现软组织仅是第二次。

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关于摄食的信息

管足帮助海百合从海水中捕捉食物颗粒，并与洋流相互作用。它们的形状、大小和排列方式可以表明动物的摄食方式及其适应的环境。古生物学家大卫·赖特将这些结构对研究的重要性比作牙齿对于研究哺乳动物的作用。

研究人员还将这一古老标本与现代海百合进行了比较，并发现了明显的解剖学差异。科学家认为，这为了解这些海洋动物的身体结构和摄食策略在数亿年间如何变化提供了新信息。

来自博物馆藏品的标本

这件化石标本在蒙特利尔的Musée de paléontologie et de l'évolution保存多年。科尔和赖特在参观该博物馆期间更仔细地检查标本时，确定了其科学价值。研究人员指出，大型博物馆藏品可能包含一些标本，其意义会因新方法和专业研究而变得清晰。

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