截至2026年11月1日，哥伦比亚尚未公布针对卡洛斯·胡利安·凯塞多的纪律案件裁决。凯塞多是国有石油公司Ecopetrol前总裁里卡多·罗阿的伴侣。国家监督机构Procuraduría General de la Nación于2025年6月16日对凯塞多提出纪律指控。正如The Rio Times报道，该案仍未作出裁决，凯塞多也尚未被认定承担责任。

纪律案件的情况

该程序涉及凯塞多2023年在哥伦比亚国家道路研究所Invías担任顾问的工作。根据Procuraduría的信息，他于2023年1月24日就任该职位。该机构正在核查凯塞多是否同时保留了与帕斯夸尔·布拉沃大学的服务合同，该合同在同年1月30日至10月17日期间有效。

监督机构正在审议其可能违反公职人员不相容规则，以及公共道德和透明度原则的问题。Procuraduría将涉嫌违规行为定性为gravísima——最严重类别的纪律违规——并指出可能存在严重过失，而非故意行为。

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与Ecopetrol的关联

Procuraduría的声明既未提及Ecopetrol，也未提及罗阿。该文件也没有关于石油公司的资金、员工或合同涉入此案的信息。与Ecopetrol的关联在于，凯塞多是罗阿的伴侣；罗阿执掌该公司至2026年7月30日。

Ecopetrol于2026年7月23日表示，罗阿将在当月底离职，但未说明其离职原因。此后，胡安·卡洛斯·乌尔塔多·帕拉和卡米洛·巴尔科临时管理该公司。9月24日，董事会任命华金·古铁雷斯·卡瓦列罗为Ecopetrol首席执行官，自2026年9月28日起生效。

后续审理

在指控提出后，凯塞多可以作出答复，而裁决必须由Procuraduría的独立部门作出。监督机构未公布作出该裁决的日期；其就此案发表的最后一份公开声明可追溯至2025年6月。审理结果可能是凯塞多被免除责任，或被施以纪律处分，且该裁决通常可以上诉。

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